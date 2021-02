Apex Legends: Entwickler-Interview zum Kings Canyon Rework

Das Interview zu Kings Canyon

Rand Stayer (Level Designer): Das Update zur 8. Saison war unsere dritte Neuauflage von Kings Canyon. Im Zuge der Veränderungen wurde ziemlich viel von der Map abgetragen und weggenommen, dadurch ist die Karte kleiner geworden. Das wollten wir auf keinen Fall ein drittes Mal tun, aber unser Thema ist "Mayhem", also mussten wir irgendetwas sprengen. Außerdem kann man keine Berge versetzen, ohne etwas in die Luft zu jagen. Daher haben wir uns für den Raumschiff-Crash entschieden. Wir haben also die Gebirgs-Kette im Norden der Karte zerstört und damit einen riesiges neues Areal enthüllt, das zuvor noch nicht existierte. Durch das abgestürzte Schiff gibt es an dieser Stelle jetzt einen neuen Point of Interest, der sich durch das schräg stehende Schiff wie ein "King of the Hill"-Modus spielt.