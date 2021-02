Vlap und Okugawa gegen Werder wohl im Arminia-Kader

Neuhaus baut womöglich bereits am Sonntag auf Neuzugänge © FIRO/FIRO/SID

Trainer Uwe Neuhaus von Arminia Bielefeld hat seinen Neuzugängen Vlap und Okugawa einen Kaderplatz für das Wochenende in Aussicht gestellt.

Trainer Uwe Neuhaus vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld hat seinen beiden Winter-Neuzugängen Michel Vlap und Masaya Okugawa einen Kaderplatz für das Wochenende in Aussicht gestellt. "Es kann gut sein, dass beide am Sonntag im Kader stehen", sagte Neuhaus vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).