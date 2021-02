Hütter warnt: "Nicht den Boden unter den Füßen verlieren"

Trainer Adi Hütter bleibt trotz des Höhenflugs von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga gelassen.

Trainer Adi Hütter bleibt trotz des Höhenflugs von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga gelassen. "Es geht von der einen in die andere Richtung schnell. Wir dürfen nicht den Boden unter den Füßen verlieren", sagte der Österreicher vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei der TSG Hoffenheim. Die Eintracht steht auf Platz vier und damit auf einem Champions-League-Rang.