Weg aus der Krise: Die Auferstehung des Antoine Griezmann beim FC Barcelona

Messi und wer noch? Wie Bankrott-Barca an Geld kommt

Antoine Griezmann kommt beim FC Barcelona immer besser in Fahrt. Zuletzt durchlebte der 29-Jährige schwere Zeiten. Die Gründe für seine positive Formkurve.

"Transfer-Flop", "Erwartungen nicht erfüllt", "Vorzeitiger Abschied" – Schlagworte, die Spaniens Boulevardblätter in den vergangenen 18 Monaten vor allem mit einem Namen in Verbindung brachten: Antoine Griezmann.

Und selbst sein Verein, der FC Barcelona, dachte im Sommer 2020 laut darüber nach, den mit großen Vorschusslorbeeren in die Hauptstadt Kataloniens gewechselten Griezmann nach nur einem Jahr wieder zu verkaufen.

"Haben noch nicht den besten Griezmann gesehen"

Zu wenig präsentierte der französische Weltmeister den Barca-Verantwortlichen um den damaligen Präsidenten Josep Maria Bartomeu in seiner Debüt-Saison.

15 Tore aus 48 Pflichtspielen lasen sich auf den ersten Blick zwar nicht derart schlecht. Angesichts seines Prestiges und der Ablösesumme von 120 Millionen Euro, die der FC Barcelona für ihn 2019 an Atletico Madrid überwiesen hatte, machte sich aber nicht nur beim viermaligen Champions League-Sieger grundlegende Unzufriedenheit breit.

Auch Griezmann selbst war mit seiner Ausbeute nicht zufrieden. "Ich nehme die Kritiken hin, denn ich weiß, dass wir alle noch nicht den besten Griezmann gesehen haben", gab der 29 Jahre alte Franzose Ende vergangenen Jahres selbstkritisch zu Protokoll. Doch er wolle sich durchbeißen in Barcelona – so wie er es schon immer getan hat.

Schwieriger Start in die Karriere

"Ich habe es bei zehn Klubs der ersten französischen Liga versucht. Keiner hat mich genommen", erinnerte sich Griezmann an seinen beschwerlichen Karriere-Anfang in Jugendjahren und ergänzte: "Entweder war ich zu klein oder ich hatte nicht das geforderte Niveau." Das sei für ihn eine enorm harte Zeit gewesen. Mehrere Tage habe er heulend in seinem Zimmer verbracht, erzählte Griezmann.