Sportwetten: Chiefs Favorit auf Super-Bowl-Sieg

Die Chiefs gehen als Favorit in den Super Bowl © GETTYI MAGES/SID/GETTYI MAGES/SID/SID/JAMIE SQUIRE

Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist beim Super Bowl der NFL in der Nacht zu Montag beim Sportwettenanbieter bwin der Favorit auf den Sieg.

Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist beim Super Bowl der US-Football-Profiliga NFL in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) beim Sportwettenanbieter bwin der Favorit auf den Sieg. Ein Erfolg des Teams um Star-Quarterback Patrick Mahomes in der regulären Spielzeit ist mit einer Quote von 1,60 notiert.