Legends of Runeterra: Patch 2.1.0 bringt Aphelios & neue Balance

Bevor die kommende Erweiterung "Empire of the Ascended" die LoR-Meta auf den Kopf stellt, sorgt Riot Games mit einem Patch bis dahin noch einmal für die nötige Balance.

Noch genau 25 Tage bis mit "Empire of the Ascended" (dt. Imperien der Aufgestiegenen) die dritte große Erweiterung für Legends of Runeterra veröffentlicht wird. Genauso wie bei "Steigende Flut" (Bilgewasser) und "Ruf des Berges" (Targon) bringt die Erweiterung eine neue Region mit ins Spiel: Shurima. Insgesamt 14 Champions sollen im Zuge dessen hinzukommen.