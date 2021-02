Ramon Berndroth über Jürgen Klopp, Jay-Jay Okocha und Jupp Heynckes

Berndroth holte Okocha zu Eintracht Frankfurt

Auch über die Zusammenarbeit mit Jupp Heynckes, dem er zu seiner Zeit in Frankfurt assistierte, erzählt Berndroth: "Der damalige Eintracht-Manager Bernd Hölzenbein hat zu Jupp Heynckes gesagt: 'Wir haben hier eine Truppe mit 14 Nationalspielern, die müssen mal richtig in den Hintern getreten bekommen.' Da kam Jupp, hat in den Hintern getreten und alle haben gerufen: 'Aber nicht so fest!'"