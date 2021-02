Josef Ferstl stürzt bei Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen schwer

Ferstl offenbar glimpflich davon gekommen

In der laufenden Saison hatte es bereits mehrere Horrorstürze gegeben. Insbesondere die Abflüge von Urs Kryenbühl und Ryan Cochran-Siegle in Kitzbühel und Lucas Braathen in Adelboden hatten die Sicherheitsdebatte neu entfacht, in die sich zuletzt auch Felix Neureuther eingeschaltet hatte.