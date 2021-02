Uli Hoeneß wird TV-Experte bei RTL für deutsche Nationalmannschaft

Das DFB-Team trifft in den anstehenden WM-Qualfikationsspielen auf Island, Rumänien und Nordmazedonien. Seine Premiere in ungewohnter Rolle wird Hoeneß am 25. März feiern, wenn er an der Seite von Florian König - dem zukünftigen Moderator des CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 - aus einen Studio in Köln berichtet. Die aktuelle Corona-Lage lasse einen Auftritt aus dem jeweiligen Studio nicht zu, heißt es in der Erklärung von RTL. (SERVICE: Termine und Ergebnisse der Nationalmannschaft)