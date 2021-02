Jobst: "Erhebliche Veränderungen" im Kader bei Schalker Abstieg

Generell plane der Verein "mit wirtschaftlicher Vernunft, so dass ein zweites Jahr 2. Liga den Klub nicht in seiner Existenz infrage stellen würde", so Jobst weiter: "Klar ist aber: Das Ziel im Falle eines Abstiegs ist der sofortige Wiederaufstieg." Womöglich könnte Gazprom als Sponsor erhalten bleiben, auch wenn Jobst betonte, dass der Vertrag mit dem Unternehmen nur Gültigkeit für die Bundesliga habe. Er gehe "zuversichtlich" in etwaige Gespräche.