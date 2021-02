Anzeige

Vorläufer Dreßen: "Das Selbstvertrauen ist noch nicht ganz da" Dreßen: Selbstvertrauen fehlt noch

Dreßen: Auf der Suche nach dem alten Selbstvertrauen © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

SID

Skirennläufer Thomas Dreßen sieht sich kurz vor der WM im italienischen Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) noch nicht vollkommen rennbereit.

Er habe beim Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag im anspruchsvollen unteren Streckenabschnitt gemerkt, "dass das Selbstvertrauen noch nicht so ganz da ist, was irgendwie logisch ist", sagte Dreßen.

Der beste deutsche Abfahrer war Ende November an der Hüfte operiert worden, in "GAP" trat er erstmals in diesem Winter beim Weltcup an. Bei den Rennen in Abfahrt (Freitag) und Super-G (Samstag) startet Dreßen aber nur als Vorläufer. Dennoch plant er eine WM-Teilnahme. In Cortina könnte er theoretisch bereits am Dienstag den Super-G fahren. Die Abfahrt ist für den 14. Februar angesetzt.