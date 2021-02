UEFA sperrt Andre Onana für 12 Monate wegen Doping-Verstoß - Ajax mit Einspruch

Dies gab der Verein des 24-Jährigen am Freitag bekannt. In einem kurzen Statement betonte Ajax außerdem, vor dem Sport-Gerichtshof CAS (Court of Arbitration for Sport) gegen die Entscheidung der UEFA Einspruch einlegen zu wollen. Stammkeeper Onana sei bei einer Dopingkontrolle am 30. Oktober des vergangenen Jahres positiv auf den Arzneistoff Furosemide getestet worden.