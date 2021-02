Leihe beendet: Kossila verlässt Red Bull München

Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im weiteren Saisonverlauf ohne Kalle Kossila planen.

Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im weiteren Saisonverlauf ohne Kalle Kossila planen. Der vom NHL-Klub Toronto Maple Leafs ausgeliehene Stürmer wurde zurückbeordert und macht sich auf den Weg nach Kanada. Der 27-jährige Finne war im Dezember an den dreimaligen Meister München abgegeben worden, in 13 Spielen verbuchte Kossila fünf Tore und sieben Assists.