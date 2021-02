Dota2: Singapur-Major setzt neue Maßstäbe im eSports

Das erste Dota2-Major des Jahres findet in Singapur statt und überträgt in 4K und 60 fps © ONE Esports

Das Dota2-Major der ersten DPC-Saison 2021 wird in Singapur stattfinden und technisch anspruchsvoll in 4K und 60 fps übertragen. Beim Event geht es um 500.000 US-Dollar.

Das erste Major des Dota Pro Circuit (DPC) wurde enthüllt. Für die Teams geht es in den asiatischen Insel- und Stadtstaat Singapur. Das Singapur-Major wird das erste Lan-Event in Dota2 seit 14 Monaten sein und eine besondere technische Premiere feiern.

Singapur-Major: Das erste eSports-Event in 4K und 60 fps

Der Veranstalter ONE Esports verspricht für das Singapur-Major das beste Streaming-Erlebnis aller Zeiten zu liefern. So soll das Event in in ultrahochauflösenden 4K und mit 60 Bildern die Sekunde gesendet werden. Wenn es so kommen sollte, wäre das Singapur-Major das erste eSports-Event aller Zeiten, dass in derart hoher Auflösung und Bildwiederholrate übertragen würde.