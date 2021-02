Nach Niederlage gegen Chelsea und Tuchel: Mourinho blafft Reporterin an

Nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Chelsea in der Premier League hat José Mourinho angefressen auf die Frage einer TV-Reporterin reagiert. Sie wollte wissen, warum der Trainer von Tottenham Hotspur seinen Superstar Gareth Bale zuvor 90 Minuten lang auf der Bank hatte schmoren lassen. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

"Gute Frage, aber ich glaube nicht, dass Sei eine Antwort verdienen", blaffte der portugiesische Startrainer in Richtung der Journalistin Alison Bender. Nach einem knappen "Danke" wandte sich "The Special One" daraufhin genervt ab und beendete das Interview. Immerhin: Auf der anschließenden Pressekonferenz ließ sich Mourinho doch noch ein paar kurze Sätze zum walisischen Flügelstürmer entlocken. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)