NBA-Superstar James gegen Allstar-Game: "Ein Schlag ins Gesicht"

LeBron James ist gegen das diesjährige Allstar-Game © GETTY IMAGES/AFP/SID/Kevin C. Cox

Los Angeles (SID) - NBA-Superstar LeBron James vom Meister Los Angeles Lakers hält rein gar nichts von der Idee, in diesem Jahr doch ein Allstar-Game in der Basketball-Profiliga zu veranstalten. "Wir hatten vor dem Saisonstart 71 Tage Pause, uns wurde gesagt, dass es kein Allstar-Game geben wird und wir eine kleine Pause bekommen", sagte der 36-Jährige: "Und jetzt kommen sie uns doch mit einem Allstar-Game."

Die NBA hatte im November das für Mitte Februar in Indianapolis geplante Allstar-Wochenende abgesagt. Nun stehen die Liga und die Spielergewerkschaft NBPA vor einer Einigung zu einem abgespeckten Event über einen Tag, am 7. März soll in Atlanta gespielt werden.