DFL-Stiftung: Spots für Talente aus mehr als 50 Sportarten

"Wir treten an, weil es Träume gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt" ? so lautet die Botschaft junger Sportlerinnen und Sportler in neuen Multimedia-Spots sowie zahlreichen Social-Media-Formaten. Die DFL Stiftung und die Deutsche Sporthilfe richten dabei den Fokus erneut auf junge Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Sportarten. In Zusammenarbeit mit der DFL-Agentur "The Brand Orchestra" sind zwei 30-sekündige und ein 60-sekündiger Spot sowie viele weitere Bewegtbild-Inhalte entstanden.