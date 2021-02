Höfl-Riesch hält WM-Medaillenvorgabe für ambitioniert

Höfl-Riesch, die ihre überaus erfolgreiche Karriere 2014 beendete, wird die WM mit einem eigenen Blog in den Sozialen Medien begleiten. Ende Februar will sie mit dem Kreuzfahrtschiff Europa 2, auf dem sie Fitnesskurse anbietet, in See stechen - sofern Corona es erlaubt. Des Weiteren hält sie im Auftrag einer Agentur (Speakers Excellence) Reden zu Motivation und Krisenbewältigung.