Skicross-Quartett hofft auf WM-Medaille

Mit drei Debütanten und "Routinier" Florian Wilmsmann wollen die deutschen Skicrosser bei der WM im schwedischen Idre Fjäll um die Medaillen kämpfen. Neben Wilmsmann (25/Hartpenning) fahren Niklas Bachsleitner (24/Partenkirchen), Ferdinand Dorsch (23/Schellenberg) und Cornel Renn (22/Hindelang) zu den Titelkämpfen. Nach der Qualifikation am 10. Februar geht es dort am 13. Februar (12.30 Uhr, ARD und Eurosport2) um Edelmetall.

Bachsleitner war bei der Generalprobe in Idre im Januar Dritter. "Mein Ziel ist trotzdem das gleiche wie bei den Weltcups: die Top 16, also mindestens das Viertelfinale. Alles was dazukommt ist Zugabe", sagte er. Wilmsmann, im Dezember Dritter in Val Thorens, will bei seiner dritten WM "eine Medaille gewinnen. Vor der Saison war das schon das Ziel."