WWE: Steve Cutler entlassen - Aus für Corbins "Ritter"

Nur zwei Monate, nachdem er bei WWE eine neue Rolle an King Corbins Seite bekommen hatte, entlässt die Wrestling-Liga Steve Cutler. Der ist "geschockt".

Nur zwei Monate nach ihrer Premiere an der Seite von Baron "King" Corbin hat WWE die "Knights of the Lone Wolf" offiziell gesprengt und eines der beiden Mitglieder gefeuert.