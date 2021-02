NBA: Lakers schlagen Nuggets - LeBron und Schröder stark, Mavs verlieren

In der vergangenen Saison setzte sich das Team von Head Coach Frank Vogel in den Conference Finals bereits gegen die Denver Nuggets durch, nun gelang der nächste Sieg. Mit 114:96 siegten die Lakers, vor allem LeBron James und Dennis Schröder konnten dabei glänzen.

Doch nicht nur die Leistung des Superstars, auch die Performance von Dennis Schröder konnte sich mehr als sehen lassen. 21 Punkte trug der Deutsche zum Sieg seiner Franchise bei, nur zwei seiner insgesamt 16 Würfe verfehlten das Ziel. Zudem zeigte sich der Point Guard als nützlicher Helfer in der Defensive.

Bei den Nuggets kam Superstar Nikola Jokic dagegen nicht wie gewohnt zum Zug. Nach mehreren Fouls nahm er auf der Bank Platz und kam insgesamt nur auf 13 Zähler. Bester Werfer war Jamal Murray mit 20 Punkten. Der Deutsche Isaiah Hartenstein brachte es in zehn Minuten auf drei Zähler.

Mavs verlieren gegen die Warriors

Der Rest kam nicht einmal in die Nähe einer zweistelligen Punktzahl, was am Ende auch den Unterschied ausmachte. Maxi Kleber brachte es auf zwei Zähler und sieben Rebounds.