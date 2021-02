Thomas Tuchel kann laut Michael Ballack beim FC Chelsea eine Ära prägen

"Thomas Tuchel hat klare Vorstellungen davon, was er möchte und wie er spielen will", sagte Ballack im Interview mit Stats Perform News . Das kommuniziere er auch. "Er hat bei Paris St. Germain gezeigt, dass er mit schwierigen Charakteren zurechtkommt", sagte der WM-Zweite von 2002.

Ballack: Havertz wird von Tuchel profitieren

"Wichtig ist", so Ballack, "dass man auch bei Chelsea erkennt: wenn man einen Spieler mit diesem Potenzial verpflichtet, dass man ihm dann diese Rolle zugesteht und das Team peu a peu um ihn herumbaut. Auch wenn er noch so jung ist. Mit Thomas Tuchel wird es keine Kommunikationsschwierigkeiten geben. Er wird in absehbarer Zeit die Physis erreichen, um sein Spiel auch bei Chelsea durchzudrücken."