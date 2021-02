DEL: München siegt erneut und hält Anschluss an die Spitze

Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga den zweiten Sieg in Folge eingefahren und den Abstand auf die Spitze auf zwei Punkte verkürzt.

Titelkandidat Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg in Folge eingefahren und den Abstand auf die Spitze auf zwei Punkte verkürzt. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson bezwang die Schwenninger Wilds Wings in der Gruppe Süd mit 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) und festigte Platz drei. Schwenningen bleibt mit vier Zählern Rückstand auf München Vierter.