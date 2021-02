FC Porto: Nanú nach heftigem Zusammenprall abtransportiert - Zustand stabil

Im Duell mit Belenenses SAD in der portugiesischen ersten Liga ist es zu einem heftigen Crash gekommen. Portos Nanú wurde in der 85. Minute vom gegnerischen Keeper Stanislav Kritciuk mit voller Wucht am Kopf getroffen.

Der 26-Jährige lag in der Folge minutenlang auf dem Rasen und wurde von den medizinischen Teams betreut, bevor er mit dem Krankenwagen abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Pepe gibt leichte Entwarnung

In der Nacht gab der FC Porto dann eine genauere Auskunft über den Zustand des Rechtsverteidigers. "Nanú hat eine Gehirnerschütterung und ein Halswirbelsäulentrauma verbunden mit Wissensverlust erlitten. Er war bei Bewusstsein, stabil und bereits in Zeit und Raum orientiert", erklärte der Klub. Der 26-Jährige wird weiter in einer Klinik in Lissabon betreut.