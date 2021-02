Bundesliga: RB Leipzig schließt die Lücke von Dayot Upamecano mit Simakan

Simakan-Transfer zu RB wohl auf der Zielgeraden

Die Lücke in der Innenverteidigung der Leipziger könnte ein Landsmann schließen. Die Rede ist von Mohamed Simakan. Gerüchte über einen Wechsel des 20-Jährigen zu RB Leipzig waren in den vergangenen Wochen konkreter geworden.

Im Alter von 18 Jahren unterschrieb Simakan einen Profivertrag in Straßburg. Dort begann seine Karriere allerdings denkbar schlecht. Simakan riss sich das Kreuzband, fiel monatelang aus. So feierte er erst ein Jahr später sein Profi-Debüt.

Bilden Simakan und Gvardiol die neue RB-Innenverteidigung?

"Josko nimmt in Zagreb eine Top-Entwicklung, er spielt dort regelmäßig über 90 Minuten, gehört zu den Leistungsträgern. Er hat so nicht nur weitere Erfahrung in der Liga, sondern bereits auch in der Europa League sammeln können", so Krösche.