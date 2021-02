Einreiseverbot für Liverpool: CL-Spiel nicht in Leipzig

Nach SID-Informationen wird in Leipzig eilig am Plan B gestrickt. Die UEFA hatte RB eine Frist bis zum 8. Februar eingeräumt, sich um eine zeitliche Verlegung oder einen Ausweichspielort zu kümmern, falls nicht in der Leipziger Arena gespielt werden könne. Auch ein Heimrecht-Tausch mit Liverpool wäre möglich, in diesem Fall würde das Rückspiel in Leipzig ausgetragen - was allerdings für den Klopp-Klub ein Nachteil wäre. Sollte eine Verlegung der Partie an einen anderen Ort bzw. auf einen Zeitpunkt nach Auslaufen der Einreiseregelung nicht gelingen, würde die Partie mit 0:3 aus Sicht der Leipziger gewertet.