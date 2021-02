Bundesliga heute: Hertha BSC - FC Bayern live im TV, Stream, Ticker

Doch bevor sich das Team von Hansi Flick auf die Jagd nach dem nächsten Erfolg bei der Klub-WM konzentrieren kann, steht in der Bundesliga bei Hertha BSC noch eine Pflichtaufgabe an. ( Tabelle der Bundesliga )

"Wir wollen den Titel, die Mannschaft würde Geschichte schreiben. Aber Hertha ist erstmal wichtiger", machte Flick vor dem Gastspiel in der Hauptstadt deutlich.

Hertha verstärkt sich mit Khedira

Hertha geht als klarer Außenseiter in das Duell mit dem Rekordmeister. Allerdings sorgte die "alte Dame" zuletzt mit einem namhaften Neuzugang für Schlagzeilen. Die Berliner haben sich mit Sami Khedira prominent verstärkt .

"Ich freue mich, dass Sami wieder zurück ist. Er ist ein Kind der Bundesliga, ist hier groß geworden", sagte Müller im Interview mit fcbayern.com : "Ich bin gespannt, wie es für ihn nach seiner Rückkehr laufen wird, hoffe aber natürlich, dass es am Freitagabend noch nicht so gut für ihn ausgeht."

Khedira soll als Organisator fungieren

Khedira, der im WM-Team mit Toni Kroos die zentrale Mittelfeldachse bildete, soll mit seinen Qualitäten den Absturz der Berliner in die Zweitklassigkeit verhindern. Aktuell befindet sich Berlin auf dem 15. Rang - punktgleich mit Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz.

Ob der Neuzugang gegen die Bayern gleich von Beginn an ran darf, ließ Hertha-Trainer Pal Dardai am Mittwoch aber noch offen. "Bei ihm muss man noch ein bisschen abwarten. Der Plan war, dass ich ihn sofort reinschmeiße. Wir müssen uns das überlegen."

Der Fitnesszustand des 33-Jährigen sei "vielleicht noch nicht so weit, aber wenn der Moment kommt, dann muss er als Organisator viel leisten". Khedira selbst will seine Rolle nicht überbewerten. "Ich bin nicht der Big Boss und erzähle allen, was gemacht werden muss", sagte der gebürtige Stuttgarter: "Ich bin ein ganz normaler Teil des Teams."