Borussia Dortmund: Reinier als Sinnbild eines BVB-Problems

Als Reinier im Sommer zu Borussia Dortmund kam, waren die Hoffnungen der Schwarzgelben groß. Doch der Brasilianer kommt noch nicht in Fahrt.

Zehn Pflichtspiele hat Edin Terzic nun schon als Trainer von Borussia Dortmund hinter sich – zwei im DFB-Pokal, acht in der Bundesliga. Eines fällt auf: Das Wechselkontingent schöpft der 38-Jährige nur selten aus.

Von 50 möglichen Wechseln hat Terzic, der vor anderthalb Monaten auf Lucien Favre gefolgt war, nur 33 vollzogen. Lediglich in den beiden Pokalspielen in Braunschweig und gegen Paderborn tauschte der frühere Favre-Co fünf Mal. ( Die Tabelle der Bundesliga )

Offenbar ein Indiz dafür, dass von den Ersatzspielern zurzeit einfach zu wenig kommt. Auf SPORT1 -Nachfrage erklärte Terzic: "Die Spiele waren oft eng. Es waren nicht so klare Ergebnisse dabei, dass wir nochmal viel wechseln hintenraus. Wir wollten oft nicht noch zusätzliche Unruhe einbringen."

Von den BVB-Ersatzspielern kommt zu wenig

In der Vergangenheit hatte der BVB unter Terzic in der Tat oft enge Partien. Beim enttäuschenden 1:1 gegen Mainz tauschte der Coach nur zwei Mal, bei den Niederlagen in Gladbach (2:4) und Leverkusen (1:2) immerhin drei Mal.