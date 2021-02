EM-Quali: DBB-Frauen verlieren gegen Kroatien

In der Dreiergruppe I sicherte sich Kroatien mit sieben Punkten aus vier Spielen den Sieg und das Ticket für die Endrunde (17. bis 27. Juni in Frankreich und Spanien). Deutschland (4 Punkte) muss im letzten Gruppenspiel am Samstag (18.45 Uhr MEZ) ebenfalls in Riga gegen den punktgleichen Gastgeber Lettland gewinnen, um zumindest als Gruppenzweiter noch eine Chance auf die erste EM-Teilnahme seit 2011 zu haben.