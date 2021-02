La Liga: Eden Hazard von Real Madrid und der Teufelskreis

Hazard hatte sich schon mit dem Coronavirus infiziert

Hazard kam als Königstransfer nach Madrid

Dabei galt er 2019 als Königstransfer von Zinedine Zidane. Denn nach einer enttäuschenden Saison, in der Real lediglich Dritter wurde und in der Champions League bereits im Achtelfinale an Ajax Amsterdam scheiterte, sollte Hazard die geforderte Verstärkung für die angestrebte schnelle Rückkehr an die nationale und europäische Spitze sein.