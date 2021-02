Abdul Rahman Baba wird vom FC Chelsea wieder ausgeliehen - zu PAOK Saloniki

In seinem letzten Spiel hatte er noch einmal allen gezeigt, was in ihm steckt. Der gelernte Linksverteidiger spielte eine Position weiter vorn und war prompt der gefährlichste Akteur.

Baba-Gala zum Abschied gegen Nürnberg

Sechseinhalb Jahre ist diese Geschichte jetzt her. Der Abschied aus Fürth sollte für den jungen Mann zum Aufbruch in die große Fußballwelt werden. Über den FC Augsburg ging es zum FC Chelsea – aber danach ging es nicht weiter.

Nächster Alauf in Saloniki

Nun also PAOK Saloniki. In der griechischen Liga will es der mittlerweile 26-Jährige jetzt probieren, zumindest ein bisschen von dem zu retten, was damals im Frankenland als Märchen begann.