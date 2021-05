Angeklagt: Hat Activision einen Skin geklaut?

Activision soll angeblich das Design eines virtuellen Charakters kopiert und für Call of Duty genutzt haben. Die Vorwürfe drehen sich um Mara und sind fundiert.

Beging Activision eine Copyright-Verletzung? Das behauptet zumindest der Kläger Clayton Haugen, der seinen fiktiven Charakter "Cade Janus" als Operator Mara in Call of Duty erkannt haben will. Cade Janus ist ein Konzeptcharakter, der für Präsentationen bei Filmstudios genutzt wurde. Tatsächlich arbeitete Activision bei Mara mit denselben Leuten wie Haugen, der jedoch schon zwei Jahre vor dem Release von Modern Warfare seine Fotos anfertigte.