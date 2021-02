FIFA21: Der nächste 90-Plus-Spieler - Das TOTW #19 ist online!

Nachdem das letzte TOTW einige brauchbare Spieler in den Ultimate Team Modus brachte, waren die Hoffnungen für Ausgabe 19 hoch. Die Fans sollten nicht enttäuscht werden.

Letzte Woche war FIFAs Team of the Week (TOTW) qualitativ auf einem sehr hohen Level. 86 war der Gesamtwertungsschnitt. Mit Karim Benzema und Neymar knackten gleich zwei Spieler die 90er-Marke. Nun scheint es so, als wolle EA mit TOTW #19 genau da weitermachen, wo sie letzte Woche aufgehört haben. Die aktuelle Wochenauswahl beinhaltet auch dieses Mal einige gute Spieler, die jedes Team verstärken können.