Leichtathletik: Grünes Licht für Hallen-DM in Dortmund

Die Hallen-DM der Leichtathleten in Dortmund kann wie geplant stattfinden. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstag mitteilte, haben die zuständigen Behörden die Sicherheits- und Hygienekonzepte für die Titelkämpfe am 20. und 21. Februar in der Westfalenhalle abgesegnet.