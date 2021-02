"Zeit der Ausreden ist vorbei": Becker zählt Zverev zu den Favoriten in Melbourne

Deutschlands Tennis-Idol Boris Becker rechnet schon bald mit dem ersten Grand-Slam-Titel für Alexander Zverev. "Er ist langsam im besten Tennisalter. Er weiß, dass die Verantwortung bei ihm liegt. Die Zeit der Ausreden ist vorbei", sagte der 53-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde des TV-Senders Eurosport, für den er bei den am Montag startenden Australian Open wieder als Experte tätig ist. Schon in Melbourne sei Zverev "einer der Favoriten des Turniers", meinte Becker.