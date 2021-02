Eiskunstlauf-WM: EM-Fünfte Hase/Seegert führen DEU-Aufgebot an

Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert führen das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften an.

Die letztjährigen EM-Fünften Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert aus Berlin führen das achtköpfige Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften vom 24. bis 27. März in Stockholm an. Zweites deutsches Duo in der Paarlauf-Konkurrenz werden Annika Hocke und Robert Kunkel (ebenfalls Berlin) sein.