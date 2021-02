Svensson lässt Glatzel-Debüt offen

Angreifer Robert Glatzel könnte bereits am Samstag sein Debüt beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 feiern. Der Neuzugang darf seine fünftägige Quarantäne nach der Einreise aus Wales vorbehaltlich eines weiteren negativen Coronatests am Freitag beenden und kann abends am Abschlusstraining teilnehmen. Somit wird der 27-Jährige am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin schon spielberechtigt sein.