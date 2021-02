Champions League: RB Leipzig gegen FC Liverpool zweimal in England?

RB Leipzig wird sein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 16. Februar nicht im heimischen Stadion austragen können.

Das Bundesinnenministerium (BMI) gab am Donnerstagabend bekannt, dass die Bundespolizei den Antrag auf eine Sondergenehmigung abgelehnt habe. "Die Bundespolizei hat dem Verein mitgeteilt, dass die geschilderte Konstellation nicht unter die Ausnahmetatbestände der Corona-Schutzverordnung fällt", erklärte das BMI. ( Der Spielplan der Champions League )

Die englische Sportsmail berichtet am Donnerstag, dass es für dieses Szenario bereits einen Notfallplan gebe. Dieser würde vorsehen, beide Begegnungen in einem Stadion in London auszutragen.