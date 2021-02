Giro d'Italia 2021 beginnt in Turin

Der deutsche Radstar Emanuel Buchmann startet in Turin in seine Premiere beim Giro d'Italia. Eigentlich sollte die Rundfahrt auf einer Insel beginnen.

Die Organisatoren der Italien-Rundfahrt gaben am Donnerstag bekannt, dass die 104. Auflage der Traditions-Rundfahrt am 8. Mai in der Piemont-Metropole mit einem kurzen Einzelzeitfahren über neun Kilometer beginnt.