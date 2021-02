Biathlon: Arnd Peiffer spricht über IBU-Skandal und Simon Schempp

Der deutsche Biathlet sagte in einer digitalen Pressekonferenz des DSV, er sei "erschüttert" über das Vorgehen des früheren IBU-Präsidenten Anders Besseberg und der ehemaligen IBU-Generalsekretärin Nicole Resch.

"Trotzdem hat es uns Athleten nicht aus den Socken gehauen, weil man schon gerüchteweise gehört hat, was da passiert ist. Aber es ist gut und wichtig, dass es jetzt alles nochmal schwarz auf weiß gibt", ergänzte Peiffer zum Abschlussbericht der Kommission.

Für den Verband sei es im Anschluss eine Chance gewesen, sich an der Spitze neu aufzustellen, was nun den Athleten und dem Sport zugute komme, erklärte der 33-Jährige weiter.

Peiffer bedauert Karriereende von Schempp

Peiffer befindet sich aktuell in der Vorbereitung auf die anstehende Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka ( ab 8. Februar: alle Rennen im LIVETICKER ). Dort wird Simon Schempp nicht mehr dabei sein. Der 32-Jährige hatte seine Karriere Ende Januar beendet.

"Er fehlt bei der WM besonders, weil er auch in Pokljuka immer gut war. Aber zuletzt war er nicht mehr in der Verfassung, in der wir ihn kannten", sagte Peiffer auf SPORT1-Nachfrage über seinen ehemaligen Teamkollegen. (Biathlon: Weltcup-Stände)