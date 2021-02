Skispringerin Vogt nach Knieproblemen zurück im Weltcup

Carina Vogt ist bereit für die Wettkämpfe in Hinzenbach © AFP/SID/JOE KLAMAR

Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) kehrt nach ihren Knieproblemen schon am Freitag in den Weltcup zurück. "Ihr Knie scheint stabil zu sein, sodass wir die Wettkampfbelastungen jetzt wieder eingehen können", sagte Bundestrainer Andreas Bauer vor den Wettkämpfen in Hinzenbach (Österreich).