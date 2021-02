FC Schalke 04: Pokalpleite gegen VfL Wolfsburg macht Mut für den Abstiegskampf

Schalke 04 bleibt auch im Pokal-Spiel beim VfL Wolfsburg erfolglos. Dennoch macht die Niederlage Mut für den bevorstehenden Abstiegskampf in der Bundesliga.

Nein, mit 0:1 hätte der FC Schalke 04 dieses Pokalspiel beim VfL Wolfsburg nun wahrlich nicht verlieren müssen. Matthew Hoppe (45./85.) und Mark Uth (73.) allein hatten drei richtig gute Chancen, mit denen sie das Spiel durchaus in eine andere Richtung hätten lenken können.

"Wir haben unsere Chancen leider nicht verwertet", sagte Trainer Christian Gross, der aber stolz nachschob: "Wir haben eine Schalker Mannschaft gesehen, die an sich glaubt. Das stimmt mich zuversichtlich für die nächsten Wochen."

Schalke hat Weghorst im Griff

In der Tat kann, ja muss, die Pokalpleite im Achtelfinale den abstiegsbedrohten Schalkern Mut für die Bundesliga geben.

Auch nach dem Rückstand ließ sich Schalke nicht aus der Bahn werfen. Die Mannschaft zerfiel nicht - wie so oft in der Vergangenheit - in ihre Einzelteile. Sie blieb wehrhaft und mutig.