Regensburgs historischer Pokalsieg: "Warum nicht nochmal?"

In den ersten beiden Runden waren es noch Favoritensiege gegen die Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Wehen Wiesbaden, am Mittwochabend ließ Regensburg einen Erstligisten ganz schlecht aussehen. "Wir waren der Underdog, aber wir haben an uns geglaubt und nie aufgegeben", sagte Torschütze Scott Kennedy.

Mit zuletzt schon vier Punkten aus zwei Ligaspielen hatte Regensburg sich im Abstiegskampf Luft verschafft, der Pokal wird in diesem Jahr zur Kür. Welcher Gegner es denn in der Runde der letzten Acht sein dürfe, wurde Selimbegovic am späten Abend noch gefragt. "Ich weiß gerade gar nicht, wer noch alles dabei ist", gab der 38-Jährige zu, nur in einer Sache war er ziemlich sicher: "Wir werden wieder kein Favorit sein."