Rainbow Six Siege: Ubisoft muss das Six Invitational absagen

Ubisoft sagt das Six Invitational 2021 ab und verschiebt es auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr © Ubisoft | Photo Credit: João Ferreira

Ubisoft macht Nägel mit Köpfen. Das Unternehmen reagiert auf die Entscheidung der französischen Regierung und muss die Rainbow-Six-WM - Six Invitational - verschieben.

Am 29. Januar verkündete die französische Regierung, dass das Land die Grenzen für alle Nicht-Europäer schließen werde. Dass diese Entscheidung nicht nur global gesehen Folgen haben wird, war von vorneherein klar. Nun hat auch der Macher von Rainbow Six Siege, dem in Frankreich beheimateten Unternehmen Ubisoft, auf diese Entscheidung reagiert, beziehungsweise reagieren müssen.