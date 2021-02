FC Liverpool vor Spiel gegen Manchester City: Ist Titeltraum schon geplatzt?

Nach nächster Niederlage: Das prangert Klopp an

Es sind keine guten Zeiten in Liverpool, was irgendwie auch immer noch mit Corona zu tun hat.

Das gefährliche Virus konnte zwar die Meisterschaft des Liverpool Football Club in der vergangenen Saison nicht verhindern. Aber standesgemäß feiern konnte diese fußballverrückte Stadt den ersten Premier-League-Titel seit 30 Jahren auch nicht.

Wer die Parade nach dem Champions-League-Triumph 2019 noch in Erinnerung hat, kann sich lebhaft vorstellen, was im Sommer letzten Jahres auf den Straßen dieser Stadt losgewesen wäre.

Wäre! Denn diese Parade fand bis jetzt nicht statt. Und niemand weiß, ob und wann das Team um Jürgen Klopp das verdiente Bad in der riesengroßen roten Menge noch genießen kann.

Feiert Liverpool den Titel nicht als Meister?

Immer wahrscheinlicher wird jedenfalls, dass die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr Meister ist. Was durchaus einen Einfluss auf die Feierlichkeiten haben könnte.

Nach dem 0:1 gegen Brighton & Hove Albion an der heimischen Anfield Road wird bereits offen zugegeben, dass der Zug in Richtung Meisterschaft abgefahren sein könnte. ( Die Tabelle der Premier League )

Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City, und die Citizens dürfen auch noch ein Spiel nachholen. Sie hätten also in der bereinigten Tabelle im Falle eines Sieges beim FC Everton – das Spiel wurde noch nicht neu terminiert – zehn Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger.

"Im Moment sind wir nicht im Titelrennen", gestand Linksverteidiger Andy Robertson bei BT Sports , wohlwissend, dass der Rückstand auf City in ein paar Tagen schon noch weiter angewachsen sein könnte. ( Ergebnisse und Spielplan der Premier League )

Liverpool empfängt Manchester City

Am kommenden Sonntag nämlich empfangen die Reds den Tabellenführer, den sie in der vergangenen Saison noch um 18 Punkte distanziert hatten.

In dieser Spielzeit aber könnten sich die Verhältnisse schon bald umgekehrt haben. Für diese trüben Aussichten aus Liverpooler Sicht gibt es gleich mehrere Gründe.

Zunächst einmal ist die Mannschaft offenbar am Ende ihrer Reserven angekommen. "Wir waren heute nicht frisch genug, mental und körperlich", sagte Klopp nach der Niederlage gegen Brighton. "Häufig haben wir den Ball zu leicht verloren. Ich weiß, dass die Jungs den Ball von A nach B spielen können. Aber das ist nicht passiert."

Integration von Davies und Kabak wird dauern

Dabei ist es nicht so, dass Liverpool zurzeit mehr Spiele zu bestreiten hat als andere Teams. Ganz im Gegenteil: City und Manchester United (je 10) haben seit Jahresbeginn schon zwei Partien mehr in den Knochen als die Reds (8).

Dass sie zuletzt nach 68 Heimspielen in Folge ohne Niederlage wieder zwei Partien in Anfield verloren haben, muss nicht unbedingt ein negatives Signal sein. Dafür sind die Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsspielen durch Corona einfach nicht so prägnant wie zu normalen Zeiten.