Schalke: Neuzugang Mustafi bis Freitag in Quarantäne

Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi muss beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 bis Freitag in Quarantäne bleiben.

Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi muss beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 bis Freitag in Quarantäne bleiben. In Absprache mit dem Gelsenkirchener Gesundheitsamt darf der Neuzugang vom FC Arsenal aber isoliert von der Mannschaft auf dem Vereinsgelände trainieren. Ob er am Samstag (15.30 Uhr/Sky), wie von Trainer Christian Gross erhofft, sein Debüt im Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig geben kann, entscheidet sich nach Klubangaben kurzfristig.