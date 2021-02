Anzeige

Farming Simulator: Dritter Spieltag am Wochenende

Farming Simulator: Dritter Spieltag am Wochenende © GIANTS Software

F. Sieroka

Am kommenden Wochenende steht der nächste Spieltag in der Farming Simulator League an. Am Samstag finden die Qualifier statt, am Sonntag geht es ins Finale.

Aus der offiziellen Pressemitteilung

Die Farming Simulator League - Season 3 geht am kommenden Wochenende in die nächste Runde: Während am Samstag wie gewohnt die Qualifier stattfinden, messen sich die acht verbliebenen Finalisten am darauffolgenden Sonntag, den 7. Februar. Jeweils um 10:00 Uhr starten die Live-Übertragungen auf dem offiziellen GIANTS Software Twitch-Kanal.

Farming Simulator League

Am dritten Spieltag der Farming Simulator League steht ein Preispool von 15.000 Euro. Unter den teilnehmenden Teams sind auch mYinsanity und Cowana Academy. Die Qualifier werden am Samstag in einem sogenannten Clean-Feed übertragen. Das bedeutet: Jeder kann die Übertragung für einen eigenen Cast nutzen und das Spielgeschehen live kommentieren. Ab dem Viertelfinale am Sonntag übernehmen die Caster-Profis das Kommando.

Tournament Mode als Gratis DLC