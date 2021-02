FIFA 21: EA und UEFA verlängern Partnerschaft um mehrere Jahre

FIFA-Entwickler EA Sports konnte die Exklusivrechte mit der UEFA verlängern. Nun will das Unternehmen expandieren und plant sechs Fußball-Mobilegames zu veröffentlichen.

Im Quartalsreport des FIFA-21-Entwicklers EA Sports bestätigte das kalifornische Unternehmen, die Exklusivrechte mit der Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) verlängert zu haben und sogar ausweiten zu wollen. Dazu sind sechs neue Fußballspiele für Mobilgeräte in Entwicklung.

EA baut FIFA-Marke weiter aus

Durch die Verlängerung der Exklusivverträge bleiben auch in kommenden Jahren die UEFA Champions League, die Europa League und der Super Cup fester Bestandteil der FIFA-Reihe. Die aufgefrischte Partnerschaft soll außerdem dazu beitragen, die eChampions League im Rahmen der FIFA Global Series zu unterstützen und wachsen zu lassen.

Neben dieser Ankündigung plane EA außerdem, ihren Free-to-Play-Titel FIFA Online 4 in 15 weitere Länder auszuliefern, um bis zu 80 Millionen Menschen zu erreichen. FIFA Online 4 ist nur auf PC erhältlich und wird vorrangig in Asien gespielt. Der Titel soll nun auch in Russland, Polen, Türkei und 12 weiteren Länder zum Download bereitstehen. Für FIFA 21 geht die Reise derweil auf Google Stadia weiter, wo Spieler ab dem 17. März zum virtuellen Kick ansetzen können.