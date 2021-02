NBA2K21: Southwest Division: Headliner ≠ bester Spieler?

Das vierte Pack der Throwback-Moments-Reihe ist online. Wie die anderen drei zuvor hangelt sich der Inhalt an den Teams der verschiedenen Divisionen der NBA entlang. Nach der Central Division, der Atlantic Division und der Southeast Division ist nun die Southwest Division an der Reihe. Mit ihr kommt jeweils ein ikonischer Spieler der Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs und den Dallas Mavericks in den beliebten Kartenmodus von NBA2K21.