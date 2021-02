Johannes Bitter: Abschied aus Stuttgart perfekt - Gerüchte um FC Barcelona

Gerüchte um Bitter-Wechsel zu Barca

Bitter verabschiedet sich von TVB Stuttgart

"Ich bin stolz darauf, schon seit der ersten Bundesligasaison des TVB an Bord gewesen zu sein und die stetige Weiterentwicklung in den Jahren danach mit vorangetrieben zu haben. Jetzt freue ich mich aber noch auf die anstehende Rückrunde und hoffe, dass wir die Saison so erfolgreich zu Ende spielen, wie wir sie angefangen haben", wird Bitter in einer TVB-Pressemitteilung zitiert.